Alejandra Baigorria enfrenta a Magaly tras menospreciar a sus 'amigas de Gamarra': "Es una clasista"

Alejandra Baigorria no se quedó callada y respondió con firmeza a las críticas de Magaly Medina , quien cuestionó que l a empresaria celebrara su despedida de soltera junto a sus amigas de Gamarra —mujeres con las que trabaja— y no con sus "amigas reales".

En declaraciones al programa "Amor y Fuego", Baigorria se mostró visiblemente afectada por los comentarios de la famosa 'Urraca' y defendió a su círculo más cercano. Además, Alejandra no dudó en calificar los comentarios de Magaly como "clasistas" y alejados de la realidad.

“A ella no le importa lo que esas personas sienten. Para mí, eso es un comentario clasista, discriminante, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo ser amiga de mis trabajadores? Para ella no sé qué significa un trabajador, para mí un trabajador significa que gracias a ellos también tengo lo que tengo”, manifestó.