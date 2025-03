“Respetamos que a ti no te parezcan las preguntas que hacemos, pero son las que tenemos que hacer de acuerdo a las declaraciones que tu esposa da, yo no te digo a ti cómo patear los penales”, sostuvo ‘Peluchín’.

Fue ahí cuando este continuó y perdió los papeles en contra de las figuras de Willax: “¿Tú has hecho algo por tu país? ¿Con tu talento que tienes, has hecho algo? Te pregunto nada más, no has hecho nada, yo por lo menos con mi talento di alegrías a mi país, hice llorar a mi país, tú quién eres para señalarme”.