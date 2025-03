Jefferson Farfán finalmente confirmó su romance con Xiomy Kanashiro, desatando una ola de reacciones en redes sociales. El exfutbolista aprovechó el estreno de la segunda temporada de su podcast para compartir la noticia y, para sorpresa de muchos, mostró un anillo que no pasó desapercibido.

“Es simbólico, me quedó en ese techo, ya es recontra oficial, ya tengo hasta anillo (…) Me llegó el amor hermano, este 2025 es mío, es tan oficial que hasta he hablado con mi suegra”, dijo muy emocionado en su programa para YouTube.