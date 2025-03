Pamela López fue captada por las cámaras de Amor y Fuego en un apasionado beso con Paul Michael, cantante de Combinación de La Habana. Para sorpresa de muchos, el artista no solo confirmó el romance, sino que también la llamó "princesa" y le dedicó una de sus canciones más románticas. En medio de la polémica, Pamela Franco reapareció en redes con una publicación que no pasó desapercibida.

Tras su participación en El Valor de la Verdad, Pamela López sorprendió al reaparecer en una inesperada escena junto a un nuevo galán. Sin embargo, no se trataría de Luis Fernando Rodríguez, sino de Paul Michael, i ntegrante de Combinación de la Habana, con quien aparentemente estaría iniciando un romance.

"Por las cuatro esquinas hablan de los dos, es un escándalo dicen, hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más, que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar (...)", entonó la cantante a través de su cuenta de Instagram.