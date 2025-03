El programa de espectáculos ‘La Noche Habla’, de Panamericana, sorprendió a la audiencia al confirmar que Macarena Vélez se sentará en el temido sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’. La influencer sorprenderá con nuevas revelaciones sobre su anterior relación con Said Palao y su amistad con Alejandra Baigorria, además de su actual romance con el ex de Johana Cubillas.

“¿Por qué justo cuando se va a casar Ale? Jajaja”, “Esto no lo veía venir”, “Puntito de los que presentimos que no habrá boda”, “Llegó el momento que cuentes tu verdad, Maca”, “Uy, no puedo creer de Alejandra”, “La que no supera a Said”, se lee en los comentarios.