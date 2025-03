Daniela Darcourt sorprendió al contar que Yahaira Plasencia la ignoró en un evento, lo que avivó rumores sobre una posible rivalidad. Tras las especulaciones, la intérprete de ‘Y le dije no’ decidió responder y aclarar su postura, dejando a más de uno con la duda sobre qué ocurre realmente entre ambas artistas. ¿Qué dijo? Te lo contamos aquí.

Daniela Darcourt expone a Yahaira Plasencia y esta le responde

Durante una entrevista en ‘Café con la Chévez’, Daniela Darcourt compartió un inesperado episodio que vivió con Yahaira Plasencia en el set de ‘Esto es Guerra’. Ambas artistas coincidieron en la gran final del reality y protagonizaron un número musical en conjunto, algo que durante mucho tiempo se creyó imposible.

La cantante sorprendió al contar que, durante los ensayos generales, Yahaira Plasencia evitó cualquier tipo de saludo o interacción con ella. Esta actitud despertó sorpresa en Daniela, quien se mostró asombrada de la actitud que estaba teniendo la ‘Patrona’ con ella.

Tras la polémica, el equipo de ‘América Hoy’ buscó la reacción de Yahaira Plasencia, quien no dudó en responder. La intérprete de ‘Y le dije no’ restó importancia al asunto y señaló que el saludo nunca ocurrió por ambas partes. Además, mencionó que la falta de interacción pudo deberse a que nunca habían tenido un acercamiento previo.

“No sé si reírme o pensar, recordar. Ha sido hace mucho tiempo, en el 2018. Yo creo que el día del ensayo ni ella me saludó ni yo la saludé, pero no creo que sea por un tema de que no queríamos, simplemente fue nuestro primer encuentro porque no nos conocíamos como en persona y creo que eso fue. Si ella dice que no la saludé, bueno, ella tampoco me saludó a mí”, dijo la artista sobre este altercado.

Yahaira Plasencia reacciona tras comentarios de Daniela Darcourt

Además, la ‘Reina del Totó’ explicó que su gesto al final del espectáculo fue espontáneo y no algo planeado. A pesar de ello, reconoció que en varias oportunidades ha sido señalada de manera negativa.

“Lo que pasó en vivo es algo que me nació, o sea porque en ese tiempo todo era en contra de mí, era como que todo el tiempo Yahaira eso, Yahaira el otro, siempre me dejaban mal a mí y yo lo que quería dar a entender, porque me nació darle ese abrazo. Yo nunca he tenido algo en contra de Daniela”, sostuvo.