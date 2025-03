Reimond Manco se mostró indiferente ante las declaraciones que Shirley Arica dará en ‘El Valor de la Verdad’. Según el exfutbolista, no tiene nada que temer, ya que asegura que nunca tuvo una relación amorosa con la modelo.

“Me imagino que hablará lo que ha vivido antes, pero lo mío, en realidad, nunca tuve una relación con ella, no hay más de lo que pasó en el ‘ampay’ y lo que ella dijo. Entonces, a mí no me interesa lo que pueda contar. Yo estoy en otra nota, estoy tranquilo, así que hable lo que le dé la gana, pero que diga la verdad, nada más”, dijo en entrevista con Trome.