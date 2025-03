En la reciente participación de Pamela López en El Valor de la Verdad ha generado un intenso debate en redes sociales. Uno de los que no dudó en manifestar su postura fue el exfutbolista Reimond Manco , quien usó su canal en YouTube para expresar su descontento con la empresaria por exponer nuevamente su historia con Christian Cueva.

"Esto es un tema complicado, pero la dignidad y los valores no tienen precio. No todo tiene que hacerse público. Si mi esposa hiciera algo así, me parecería bajo", expresó de manera contundente.