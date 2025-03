EVDLV de Shirley Arica todavía ni se emite y ya confirmó teoría de Pamela López sobre Cueva

Un par de días después, Arica usó sus redes sociales para negar algún tipo de relación con Cueva. Ella dijo: "En su momento lo aclaré, pero vuelvo y repito para las personas que no les quedó claro porque ayer salió una lista en la cual sale mi apellido nuevamente con alguien que no tuve nada. Me hubiese gustado que salga el episodio que grabé en 'El valor de la verdad' para que se aclaren muchas dudas. No tuve nada con él porque no me gustó en su momento y menos me va a gustar ahora", dijo Arica.