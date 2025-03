La cantante Pamela Franco ha dejado claro que no tiene intención de ocupar el sillón rojo en "El Valor de la Verdad". Sin embargo, pese a haber sido mencionada por Pamela López en su entrevista donde se aborda el romance que mantiene con su esposo, Christian Cueva , la cumbiambera no se ha quedado callada y ha difundido un contundente mensaje a través de sus redes sociales.

La cumbiambera dejó en claro que parece ignorar la inminencia de las contundentes declaraciones de Pamela López en "El Valor de la Verdad". En lugar de abordar la polémica, o ptó por utilizar sus redes sociales para difundir un mensaje de empoderamiento femenino, el cual no ha pasado desapercibido.

"Una mujer fuerte no es la que nunca tropieza sino la que siempre se levanta. La que aunque el miedo la toque y las dudas la persigan , sigue adelante. La que transforma cada caída en aprendizaje y cada obstáculo en un nuevo camino", se lee en un comienzo en el mensaje de Pamela Franco.

Como era de esperarse, ella evitó etiquetar a ninguna mujer en particular y concluyó: "Su verdadera fuerza no se mide por lo que muestra sino por todo lo que ha superado. Porque una mujer fuerte no se rinde, aprende a florecer incluso bajo la tormenta".