Después de celebrar el cumpleaños de su hija, Pamela Franco disfrutó de un animado momento junto a sus amigos. A través de sus historias de Instagram, compartió escenas llenas de risas, donde se les vio jugando con globos y participando en el popular trend ‘Escuchamos, pero no juzgamos’. En medio de la diversión, llamaron la atención las contundentes frases que lanzaron, desatando especulaciones.

“Escuchamos pero no juzgamos. Tengo una amiga de acá, que cada vez que se enamora, no la miren ah, cada vez que se enamora entrega tanto que la agarran de cojuda y encima le debe plata. No la miren", mencionó Christy, la mejor amiga de la cantante.