Vela fue la primera en pronunciarse sobre el tema y dejó claro ante la prensa de Magaly TV La Firme que, si Melissa decide hablar, ella no dudará en compartir su versión sin restricciones.

“Si ella se atreve a decir algo, mañana mismo me siento con Magaly y lo cuento todo” , afirmó, sugiriendo que podrían surgir nuevas revelaciones.

“No defenderé a nadie, diré que soy su amiga y no sé nada. Cada quien que arregle sus problemas” . Este comentario habría incomodado a Melissa, quien esperaba un apoyo más firme de su amiga.

No obstante, Klug sostiene que el distanciamiento no está relacionado con el futbolista, sino con un conflicto entre sus hijas. “No dejé de ser su amiga, por eso, fue por la traición que le hizo su hija a mi hija, y ella la apañó. Eso no se hace”, aseguró, sin brindar más detalles sobre la supuesta traición.