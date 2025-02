El 20 de febrero de 2025, durante la emisión de 'América Espectáculos', Rebeca Escribens recibió un mensaje inesperado de Alejandra Baigorria. En el mensaje, Baigorria le decía: "Rebeca Escribens, el hecho de que te haya regalado las botas naranjas y que hayamos conversado cinco minutos en el baby shower no te hace merecedora de la invitación a mi boda. Atte, Alejandra y Said".

Este mensaje sorprendió a Escribens, quien, en tono sarcástico, respondió en vivo: "Encima escribe 'Said' y Said ni enterado de lo que está escribiendo. No me metan en líos ajenos, yo cuándo he dicho que quería ir a la boda".