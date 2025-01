“Nos ha pasado que, a veces, nos mandan fotos que ni abrimos. No sé por qué pasa, fotos asquerosas. Mandan unas cosas raras. Beto me las enseña y me dice: ‘gorda, ¿viste lo que me llegó?’ (…) Hay chicas que ven ‘casado’ y es como un imán y dicen: ‘Ahí voy’, jaja (…) qué pena, porque realmente no se dan cuenta que a través de lo que ellas dizque están curando porque no creo que se curen de esa manera, definitivamente, están dañando a una familia y lo que cuesta sostener una familia porque no es fácil”, contó.