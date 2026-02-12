Wapa.pe
Revelan el grado de alcohol que habría tenido Laura Spoya en la sangre

Chola Chabuca imparable en el rating con el 'Reventonazo del Verano': ¿Cuánto hizo?

El 'Reventonazo del verano' se consolidó como líder de su franja horaria en 2026, alcanzando 9.2 puntos de rating y superando a la competencia con su entretenido formato.

    La Chola Chabuca anunció un especial sobre la festividad de la Virgen de la Candelaria, y está buscando nuevos talentos para sumar al exitoso programa, que continúa en pleno auge.
    El Reventonazo del verano sigue imparable en el rating en este 2026, pues se mantiene como líder indiscutible de su horario con 9.2 puntos y superando ampliamente a la competencia. Sin duda, que la fórmula de humor, música y diversión ha capturado totalmente al público peruano.

    El 'Reventonazo del verano' alcanzó el último fin de semana 9.2 puntos de rating con un programa muy variado, donde se presentó Nataniel Sánchez junto al elenco de la película 'Mi mejor enemiga'; Betina Onetto, Tula Rodríguez encabezando el elenco de la novela 'Los otros Concha 2' y los conductores de 'América hoy', Janet Barboza y Edson Dávila.

    "Estamos agradecidos por la confianza que el público nos ha dado en el rating, y nosotros lo tomamos como un reto para seguir creciendo y entregando un programa de calidad semana a semana", indicó la Chola Chabuca.

    Otros programas como 'Yo soy' tuvieron 7.5 puntos de rating y el debut de 'JB Noticias' alcanzó 2.7 puntos el sábado; mientras que el domingo apenas hizo 2.5 puntos.

    En esta nueva etapa del 'Reventonazo del verano', la Chola Chabuca sigue contando en su elenco a figuras ya consagradas como Manolo Rojas, Fernando Armas, Kike Suero, Marcela Luna, Nabito, Katy Prado, entre otros.

    Por otro lado, la Chola Chabuca adelantó que este sábado emitira un especial sobre la festividad de la Virgen de la Candelaria y del aniversario de Corazón Serrano.

    "Estoy feliz de haber participado en la festividad de la Virgen de la Candelaria y este sábado vamos a presentar un especial en el programa. También, haremos algo similar con el aniversario de Corazón Serrano donde participé como presentador", añadió.

    Sin embargo, ha iniciado un casting para buscar nuevos talentos en el humor y el baile; y que puedan sumarse al programa sabatino que se ha convertido en el preferido del público nacional.

    Chola Chabuca imparable en el rating con el 'Reventonazo del Verano': ¿Cuánto hizo?
