ES OFICIAL | Trabajadores CAS reciben la mejor noticia con nueva ley APROBADA por el Congreso

'Esto es Guerra' mantiene liderazgo en el rating: ¿Cuántos puntos está haciendo?

'Esto es Guerra' superó en la semana los 18 puntos de rating y es el programa en vivo más visto de la televisión.

    El reality de competencia 'Esto es Guerra' se consolida como el programa en vivo número uno de la televisión nacional superando los 18 puntos de rating; pues el martes registró 18.2 y ayer miércoles alcanzó 18.8 puntos.

    Con estas cifras ha superando ampliamente a la novela 'Eres mi bien' que apenas alcanzó los 4,8 puntos, y que recientemente cambió de horario en una estrategia televisiva de Latina que no le viene dando buenos resultados. Recordemos que hace semanas, 'Esto es Guerra' también superó ampliamente a 'Yo soy', en un esperado retorno a las pantallas.

    wapa.pe

    El programa de América Televisión no solo sigue cautivando al público con sus competencias extremas; sino que el último martes tuvo como protagonistas a Rosángela Espinoza y Gabriel Meneses en un reto de actuación donde dieron todo y terminaron dándose un apasionado beso de novela.

    Ambos fueron seleccionados por la producción del reality donde los pusieron a prueba para representar una escena de la novela 'La Usurpadora', cumpliendo a cabalidad con un beso romántico.

    Luego de eso, Gabriel Meneses ha señalado que todo fue muy profesional y que no tendría problema en que haya una segunda parte.

    "Todo fue muy profesional, yo le he dado mucha confianza a Rosángela porque tengo más experiencia. Y no tendría problema en que haya una nueva escena", indicó el 'guerrero'.

    Esto es Guerra sigue siendo líder

    Por otro lado, Diego Quijano, gerente general de ProTv señaló que está feliz por los resultados en el rating, pero no se duermen y seguirán innovando.

    "Estamos contentos con las cifras, eso nos motiva a seguir trabajando para ese gran público que diariamente nos ve y al que queremos seguir entreteniendo. El reto cada día es mayor y seguiremos innovando, teniendo como objetivo seguir superándonos", enfatizó.

