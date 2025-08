Mathías Brivio volvió a la conducción de 'Esto es Guerra': así fue su emotivo recibimiento

"Vuelvo al programa después de 6 años, me fui en diciembre del 2019 y es muy fuerte estar acá. En América empecé mi carrera y volver es un gustazo. 'Esto es Guerra' me cambió la vida, así como cambió la vida de muchos. Estoy muy contento y vengo a cambiar absolutamente todo, desde esta noche será vuelta al origen", enfatizó Mathías Brivio en su presentación en ' Esto es Guerra '.

Luego de regresar de Chile con Mario Irivarren, la arequipeña Onelia Molina señaló que no dará detalles del viaje porque quiere cuidar su relación, y que las decisiones que ha tomado no son por que se sienta presionada por la producción de ' Esto es Guerra '; sino porque las siente y considera que son las correctas.

"¿Te fuiste de viaje con Mario para reconciliarte?", le preguntó Mathías a Onelia. Ante eso, ella optó por no responder porque "hay cosas que quiero cuidar". Luego, aclaró: "Todas las decisiones que he tomado son las que he tomado yo, no por otras personas, por lo que sentía y consideraba que era lo correcto", enfatizó.