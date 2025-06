Cabrejos también resaltó que, a diferencia de los hombres, muchas mujeres priorizan el compromiso afectivo por encima de lo sexual. “La libertad de acción existe para todos, pero hay hombres que creen tener ventaja solo por ser hombres, y esa falsa seguridad los vuelve vulnerables”, señaló. Según ella, esa ceguera emocional lleva a muchos a no darse cuenta de que pueden ser traicionados por quienes menos esperan.

En su análisis, la escritora dejó claro que el dolor no siempre se transforma en resignación. “Hay mujeres que no perdonan. Que cuando se sienten heridas, no lloran: actúan. Y actúan con estrategia”, expresó. A esas mujeres, sin filtros, las llamó “bandidas vengativas”, una frase que generó tantas críticas como aplausos entre su audiencia.