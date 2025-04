La historia de Paco Bazán y Susana Alvarado sigue dando de qué hablar. Esta vez no se trata de un viaje exótico ni de un momento romántico captado por las cámaras, sino de una imagen filtrada que vuelve a ponerlos en el centro de los rumores.

Aunque no hay un comunicado oficial que aclare el motivo de la visita, en redes ya se tejen múltiples teorías. Una usuaria, al ver la imagen, no dudó en bromear: "Samu, eso parece la búsqueda del nido de amor". Y como era de esperarse, los comentarios no tardaron en encender la polémica.