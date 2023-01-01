El primer actor Reynaldo Arenas hizo una fuerte critica a estos programas señalando su falta de calidad y lamentando que alimenten el chisme y el morbo.

El primer actor Reynaldo Arenas dio su opinión sobre programas de espectáculos | Composición: Wapa / Instagram / Captura de pantalla

El actor peruano Reynaldo Arenas mantiene su posición firme ante la prensa peruana, para quien tuvo fuertes críticas. En el 2023, el artista se mostró muy emocionado de poder participar en nuevos proyectos, en esa oportunidad recordando su trabajo en el doblaje de voz con la película animada 'Una aventura gigante', sin embargo, este no dudó en dar su opinión sobre lo que piensa de los medios del Perú.

¿Qué dijo Reynaldo Arenas sobre los medios de comunicación?

En conversación con Wapa, el primer actor Reynaldo Arenas hizo contundentes declaraciones en contra de los medios de comunicación del Perú y los programas de espectáculo como ‘Magaly TV: La Firme’.

“Lima es una sociedad un poco pacata, chismosa, morbosa que se alimenta de eso, le encanta el chisme, la vida de los demás. Yo conozco a muchos amigos que se mueren por ir al programa de Magaly porque eso les va a dar cierta fama. Tiene que haber una ley que haya ciertas limitaciones, que se regularice un poco lo que es la TV, yo tengo que apostar porque en este momento no hay cultura, no veo televisión peruana”, comentó el intérprete de Túpac Amaru II en ‘Túpac Amaru’.

El actor originario de Cusco descartó acudir a este programa o cualquier otro, pues asegura estar “enemistado con la prensa peruana”, la cual considera como “la peor del mundo”.

“No voy a ningún programa, estoy enemistado con la prensa. A mí la prensa peruana me parece que es la peor del mundo, asquerosa, sucia, interesada, coimera, mermelera, no voy a ningún programa, no me interesa, no doy ninguna entrevista a ningún periódico, yo ya no vivo de la prensa, entonces preferiría que desaparezcan ese tipo de programas porque no conducen a nada nuevo”, sentenció.

Arenas agregó: “Lamentablemente, la gente está acostumbrada a eso, quieren ver porquería, les interesa el morbo, la chismosería. Lima es así, huachafa, prepotente, superficial, arrogante, racista, elitista, romper eso va a costar”.

El actor de cine, teatro y televisión lamentó que, pese a que la televisión pueda contar muchas historias, la programación solo se basa en ‘entretenimiento chabacano’.

“Tenemos mucho que contar, pero lamentablemente la televisión solamente sirve de entretenimiento de basura, un entretenimiento chabacano, pueril, grotesco, sucio, absurdo, libidinoso, todos los programas son en doble sentido, no hay nada constructivo ni nada bueno en la televisión”, sostuvo.

Preocupación por la situación del país

Ante las recientes protestas que azotaron el país durante el último mes, el actor se mostró preocupado y reconoce que los manifestantes protestaron por una causa justa.

“Hemos visto la cantidad de gente que sale a protestar por una causa justa, no son locos, ni lunáticos, son gente, yo viajo mucho al interior, la pobreza es descomunal, los colegios se caen a pedazos, no hay universidades, ni postas médicas, los hospitales dan pena, ¿De qué estamos hablando? Hay un clamor, una justicia social que vienen reclamando desde hace siglos y esto no va a cambiar, a mí me da miedo porque en algún momento va a haber una guerra civil”, puntualizó.

Emoción por su nueva película y proyectos

A sus 78 años, Reynaldo Arenas vuelve a trabajar en el doblaje de voces y dará vida a dos personajes de ‘Una aventura gigante’. Se trata del ‘Guardián mono’ y al ‘Supay’ (diablo en quechua).

Esta película, dirigida por Eduardo Schuldt cuenta con la participación de actores como Reynaldo Arenas, Merly Morello, Gustavo Bueno, entre otros y contará la historia de una joven, un niño y un animal quienes interactuarán con un mundo vinculado a la cultura Nazca.

“Aquí hay dos cosas muy importantes que son rescatar, revalorar nuestra cultura, nuestro pasado y, por otro lado, creo que encierra valores muy importantes como informar sobre nuestra historia, te educa y te entretiene. Creo que son cosas muy importantes en esta película, que no solo es de entretenimiento, creo que el mérito de esta película es que está informando de esta gran naturaleza de esta parte del continente”, contó.

Sobre el proceso de trabajar en el doblaje de voces de dos personajes, Reynaldo Arenas nos contó que se trataba de una labor que requería mucha paciencia. Sin embargo, disfrutó mucho la oportunidad.

“Es un trabajo que requiere de mucha paciencia en cuanto a la búsqueda de tonalidades para imprimirle personalidad a estos personajes que en el fondo solamente son imágenes, pero la voz va tomando forma y le va dando el carácter y la psicología. Es un trabajo que me gusta muchísimo, porque no se hace mucha animación en Perú”, añadió.

La edad, lejos de detener a Reynaldo Arenas, lo alienta a seguir preparándose, aprendiendo y soñando con cumplir sus proyectos de actuación, con los cuales desea dar valor a los personajes olvidados del país.

“Nunca voy a estar completo o satisfecho, tengo 78 años de edad, llevo más de 50 años en el teatro y cada día aprendo, para mi es una escuela la vida, el teatro y mi mayor sueño es tener una compañía de teatro o un carro tipo tespis y viajar por todo el Perú llevando teatro que tenga que ver con mi historia, mi cultura, rescatar y valorar los personajes tan olvidados de este país y por qué no de repente tener algún día tener un espacio donde pueda hacer lo que me nazca hacer y no estar sujeto a una empresa o productora, sino tener mi propia compañía de teatro”, reveló.

Reynaldo Arenas vuelve al teatro con “Gepetto y Pinocho”, una mágica historia con sabor peruano

La magia del teatro regresa con una propuesta diferente y conmovedora. En el marco de su 25 aniversario, la Asociación Cultural Zanquimbalista anuncia el estreno de “Gepetto y Pinocho: Una aventura misteriosa en Perú”, una adaptación libre del clásico cuento infantil, con un giro local que promete encantar a toda la familia.

El espectáculo estará protagonizado por Reynaldo Arenas, primer actor nacional, quien dará vida al entrañable Gepetto. La función especial se realizará el 7 de septiembre en el Teatro Plaza Norte.

La obra, escrita por Daniel Cuadros Mozombite, presenta una historia renovada: “Gepetto, un maestro carpintero que dedica su vida a fabricar juguetes para los niños más necesitados y que después de 25 años de vivir solo porque perdió a su familia, recibe la visita inesperada de un ser mágico desde la amazonia peruana, que lo impulsa a cumplir su mayor anhelo: tallar un niño de madera”.