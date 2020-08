Reynaldo Arenas: la vez que fue “choleado” por una peruana en Cusco y nos dejó gran lección | VÍDEO

En medio de la polémica tras el presunto acto racista de la deportista Vania Torres, un usuario en Twitter recordó las palaras del otrora actor peruano Reynaldo Arenas en relación con el amor que siente por la cultura y costumbres de la sierra del Perú.

“Cuando voy al Cusco me gusta vestirme como indio, con mi poncho y mi chullo. Entonces, una vez, bajé temprano del hotel y estaba tocando mi quena en un parque. Solito, temprano, a las 9 de la mañana”, manifestó

Entonces, siguiendo con el relato, Arenas cuenta como vivió en carne viva un acto de discriminación. “A los segundos, una mujer me dice ‘Retírate, indio, sal de acá’, pero al costado había una argentino que tocaba la guitarra, pero no le decía nada a él”, prosiguió el actor.

“Decidí provocarla a ver que pasa así que luego de irme, regresé al toque. Comencé a tocar y me viene, me agarra del poncho y me dice: ‘Indio de m@$%a, retírate’. Entonces me saco el chullo y le digo que ella es tan india como yo”, agregó.

El recordado actor por su interpretación de Túpac Amaru atravesó un desagradable momento por culpa del racismo y discriminación que se vive entre propios peruanos. Sin duda una anécdota para reflexionar sobre como nos comportamos como sociedad, pues no valoramos nuestras propias riquezas.

Supuesto acto de discriminación de Vania Torres

Vania Torres, surfista peruana y medallista en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, fue acusada de incurrir en actos racistas por parodiar a una mujer de rasgos andinos para demostrar la efectividad de un producto de limpieza facial, a través de sus Stories en Instagram.

La también influencer encendió las redes sociales y la indignación de todo el país tras publicar una serie de vídeos que mostraba el resultado de su caracterización como una mujer de procedencia andina, realizado para un taller de teatro. A la vez, enseñar como recuperaba la limpieza de su rostro con paños desmaquillantes.