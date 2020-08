Vania Torres: Medallista en Lima 2019 es denunciada tras burlarse de la mujer andina

Vania Torres, surfista peruana y medallista en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, fue acusada de incurrir en actos racistas por parodiar a una mujer de rasgos andinos para demostrar la efectividad de un producto de limpieza facial, a través de sus Stories en Instagram.

La también influencer encendió las redes sociales y la indignación de todo el país tras publicar una serie de vídeos que mostraba el resultado de su caracterización como una mujer de procedencia andina, realizado para un taller de teatro. A la vez, enseñar como recuperaba la limpieza de su rostro con paños desmaquillantes.

Usuarios de las redes sociales tomaron como burla el personaje creado por Vania después que hiciera algunos gestos con las manos ante la cámara, precisamente en una escena antes de comenzar con su desmaquillado. Algunos cuestionaron que, con o sin conocimiento de causa, asociara el mestizaje con la suciedad por medio de su escenificación.

La deportista de Lima 2019 optó por borrar todas las publicaciones que incluían a la marca Bioderma Perú luego que el caso se hiciera viral en las redes sociales y fuera sindicada de incurrir en prácticas de racismo y blackface.

Le retiran patrocinios

Tras lo ocurrido, Bioderma dejó en claro que en ningún momento autorizó ni participó en la producción de los contenidos de la surfista Vania Torres. Por su parte, Diners Club informó que le rescindió el contrato de patrocinio.

“Rechazamos el tipo de contenido vertido en dicha publicación. Los estereotipos discriminatorios no tienen cabida en nuestra organización”, se lee en una parte de Diners Club.

Le llueven las denuncias

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) abrió una investigación por el presunto acto de discriminación cometido por la surfista Vania Torres.

La entidad estatal refirió que la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal está a cargo de este caso, en el cual se estaría "contraviniendo, entre otros el artículo 18 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal".

De otro lado, Edison Tito Peralta, un abogado de la Universidad Católica, decidió denunciarla penalmente. El mencionado, en sus redes sociales, expresó su malestar al respecto y pidió que el racismo se detenga en el país y todo el mundo.

Denuncia penal presentada contra Vania Torres Olivieri presentada hace unos momentos. Son otros tiempos señores. Esto no se permite más, ni de broma. Esperamos que el @FiscaliaPeru tome acciones correspondiente y no se pase por aguas tibias!! BASTA DE RACISMO!!! pic.twitter.com/BJX96vBLph — Edison Tito Peralta El WANKA (@TitoWanka) August 15, 2020

Vania Torres se pronuncia sobre supuesto acto de racismo

Vania Torres envió un mensaje a todos sus seguidores de Instagram para descartar toda intención racista en torno a su personaje de una mujer andina, preparado para un taller de teatro en el que participó. Asimismo, buscó aclarar que no es la primera vez que utiliza productos de la marca Bioderma luego de una de sus caracterizaciones.

“Este personaje fue para un drama, no para una comedia ni para un objeto de burla (...) Su respeto vale muchísimo para mí. Quiero pedirle perdón a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por esta publicación, no quería hacer sentir mal a nadie. A mí me hace sentir muy orgullosa ser parte de este país en todas sus expresiones”, remarcó la destacada deportista.