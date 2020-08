Gobernador de Arequipa pide a Vladimir Putin que le "regale" o "venda" vacuna rusa | VÍDEO

Fiel a su estilo, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, volvió a realizar controversiales declaraciones. En esta ocasión indicó que ya envió una carta al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la cual le solicita la venta o donación de la reciente vacuna contra el coronavirus para su región.

“Ayer le he mandado un documento al presidente Putin para que nos pueda regalar o vender la vacuna contra el COVID-19. Ojalá que el compañero Vladimir Putin, presidente de Rusia, nos haga caso”, dijo Cáceres Llica.

En ese sentir, Cáceres explicó que ya ha tenido comunicación con el embajador de Rusia en nuestro país, para explicarle que haría todo lo posible para Arequipa sea una de las primeras regiones en tener la vacuna en Perú.

“Le digo a Vladimir Putin, seré uno de los primeros en ponerme la inyección porque confío en la palabra del presidente ruso y sé que esa vacuna es efectiva para curar y prevenir el coronavirus”, señaló.

Asimismo, le pidió al presidente Martín Vizcarra que no se esperance en la vacuna de Estados Unidos y centre sus esfuerzos en conseguir la rusa. “Si hay una vacuna de Rusia que la pida y si no quiere hacerlo, mediante el premier de la República, que nos permita comprar o que nos done el presidente Putin esta vacuna contra el coronavirus”, enfatizó Cáceres Llica.

Carne de llama

Por último, el gobernador de Arequipa se atrevió a recomendar un alimento que, según él, combate al coronavirus.

En un vídeo publicado por un medio local de la región, se le escucha afirmar: “Ojo, hay que consumir carne de llama, ya que está comprobado científicamente que combate al COVID-19”.