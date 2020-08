Trabajadores deben tramitar nuevo pase vehicular para circular los domingos

Luego de que el Gobierno decretó la inmovilización total obligatoria los domingos a nivel nacional a fin de frenar el rebrote del coronavirus, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, explicó que los ciudadanos que trabajen en actividades esenciales tendrán que tramitar un nuevo pase vehicular para trasladarse sin dificultad.

“Esta cuarentena, a diferencia de las otras, está proporcionando para buscar un equilibrio económico y para que la población no se vea tan afectada (se ha implementado) el servicio de delivery”, indicó a Latina el integrante del gabinete ministerial.

En ese sentir, el titular del Ministerio de Defensa explicó que los domingos tendrán permitido operar una parte del transporte público ya que se debe garantizar el traslado seguro de las personas que laboren en actividades esenciales.

Sin embargo, a la vez, Chávez advirtió que los conductores que tramiten un pase vehicular y realicen una actividad distinta a la señalada Decreto Supremo serán multados con S/ 6200 y se les retendrá su licencia de conducir.

Para finalizar, el ministro aclaró que, por el momento, no se tiene contemplado modificar el toque de queda en el país. No obstante, es un tema que permanecerá en evaluación a fin de implementar algún cambio si los casos positivos para nuevo coronavirus no cesan en la población.

Cabe destacar que la noche de ayer, miércoles 12, salió publicado el Decreto Supremo N° 139-2020-PCM que establece medidas anunciadas hoy para hacer frente a la pandemia de la COVID-19.