Ministerio de Salud sobre vacuna rusa: “No hay estudios que avalen su efectividad contra la COVID-19”

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, colocó paños fríos sobre el anuncio que Rusia registró la primera vacuna contra el coronavirus. Precisó que desconoce sobre estudios que respalden la efectividad contra la COVID-19.

“No he visto ninguna publicación sobre la vacuna rusa. Tampoco he visto la cantidad de pacientes que han sido parte de los ensayos clínicos, tampoco he visto cuántos han aumentado sus defensas y cuántos meses les han durado esas defensas”, aseguró la titular del Minsa a una emisora local.

En ese sentir, la ministra del sector Salud indicó que espera que en los próximos días Rusia publique mayores detalles sobre la vacuna producida por el Instituto Gamaleya.

“Toda la comunidad científica está a la espera de que se hagan las publicaciones correspondientes para que todos estemos al tanto de las características de la vacuna”, manifestó.

Sobre la posibilidad que Perú adquiera la vacuna de Rusia denominada Sputnik V, explicó que parámetros tendría que cumplir este antídoto antes de pensar en realizar una compra.

“Para que se autorice el ingreso de una vacuna al Perú, el Ministerio de Salud tiene que participar y tienen que haber las evidencias de que esa vacuna tiene todas las acreditaciones, (...) hay organismos que prueban las vacunas y nos dicen si reúnen las condiciones necesarias”, argumentó.

Cabe recordar que ayer, en un mensaje a la nación, el presidente de la República, Martín Vizcarra, comentó que recién los primeros meses del 2021 se tendrán noticias concretas de la llegada de la vacuna contra el coronavirus al Perú.