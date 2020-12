Mamá de Mario Irivarren da su bendición a relación con Vania Bludau

La mamá de Mario Irrivarren, Doña Marcel habló sobre la relación del combatiente con la modelo e influencer Vania Bludau, durante un enlace en vivo para el programa En Boca de todas.

“Es una chica muy linda no he tenido la oportunidad de conocerla personalmente; pero por lo que la he visto en televisión, sé que es una buena chica, emprendedora y trabajadora”, manifestó la mamá del combatiente.

Cuando el panelista Ricardo Rondón le consultó si Vania es la pareja ideal para su retoño, la madre indicó que solo el tiempo lo dirá.

Como se recuerda, hace unos días fue el propio Irivarren aseguró sentirse afortunado y feliz por comenzar ‘algo’ con la talentosa modelo.

“Me siento afortunado de estar comenzando algo con Vania y me siento contento por eso. Es amiga mía por muchos años. Estoy yendo para allá dentro de poco y Vania viene para acá en verano”, señaló.

Mario Irivarren abre restaurante saludable en Gamarra

Mario Irivarren suma un nuevo emprendimiento a sus negocios, ahora inauguró un restaurante de comida saludable en el emporio comercial de Gamarra.

Cabe mencionar, que Mario no deja de buscar diversas formas de ganar dinero, así que como otros artistas se ha reinventado durante esta pandemia y ahora también vende pijamas con diseños navideños.

“Ahorita por la ocasión, por la Navidad, hemos sacado estas pijamitas que son con modelos personalizados, y las familias eligen el que les guste más. También podemos hacerlos con los nombres de ellos”, explicó Mario en el programa ‘La Banda del Chino’.