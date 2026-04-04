Horóscopo de HOY sábado 4 de abril de 2026 con Jhan Sandoval: qué te deparan los astros en la salud y amor

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para hoy, sábado 4 de abril de 2026.

Este sábado, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo revelador que promete ofrecerte una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosaremos las predicciones para cada signo en áreas clave como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los eventos del día. ¿Curioso por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este sábado 4 de abril del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este día. ¡Sigue leyendo para obtener todas las respuestas!

Horóscopo Aries hoy (marzo 21-abril 20)

Esa persona que estás volviendo a frecuentar no es tan constante y su comportamiento no te permite volver a confiar. No lo dudes y toma distancia. Recuerda, tu tranquilidad es lo más importante.

Horóscopo Tauro hoy (abril 21-mayo 21)

Un familiar considera que no has atendido algunas obligaciones que prometiste resolver y notarás su molestia. No caigas en conflicto y trata de atender estas responsabilidades, será lo mejor.

Horóscopo Géminis hoy (mayo 22-junio 21)

No te arriesgues a realizar inversiones que pueden afectar tu estabilidad. En lo sentimental, no te conviene buscar a esa persona con la que tuviste tantas complicaciones. Evítalo.

Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)

Luego de tantas complicaciones, terminas de manera exitosa tu labor y es posible que te reúnas con tus amistades para celebrar los resultados. En el amor, hablarás de unión y compromiso.

Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)

Una persona que no ves hace mucho tiempo, pero que extrañas y aprecias, se pondrá en contacto contigo y planificarán un encuentro. Por la noche asistirás a un evento familiar, lo disfrutarás.

Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)

Aunque tus ánimos no son los mejores decidirás asistir a un evento con amistades. Te rodeará personas interesantes y llamarás la atención por tu manera de ser. Hoy atraerás y conquistarás.

Horóscopo Libra hoy (septiembre 24-octubre 23)

Una persona que no te interesa mucho te hará una invitación. Encuentra la manera correcta de evadir su propuesta sin lastimar sus sentimientos. Cuida tus objetos personales, evita extravíos.

Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)

Esa persona que llama tu atención, pero que nunca ha sido tan clara en sus intenciones se acerca a ti de una manera más segura. Ahora dependerá de ti el camino que tome esta historia.

Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Sigues desconfiando de tu pareja. Tienes que superar tus inseguridades, de lo contrario comenzarías a desdibujar la realidad y ver engaños en donde no los hay. Contrólate y sana tus emociones.

Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)

Tu mente te sigue enredando en pensamientos negativos que lo único que hacen es paralizarte y no dejarte ver las salidas. Hoy conversarás con una persona práctica. Sus ideas te ayudarán.

Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)

Aunque actúas de buen corazón, el ayudar constantemente a esa persona que aprecias no le permiten madurar y afrontar solo sus problemas. Pon límites o harás que siempre dependa de ti.

Horóscopo Piscis hoy (20 de febrero-marzo 20)

Consideras que ese familiar te dice cosas para incomodarte, pero en realidad intenta hacerte ver cosas que deseas ignorar. Escúchalo y trata de analizar sus palabras. Necesitas reflexionar.

Jhan Sandoval Horóscopo HOY

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. Para 2008 se inicia como columnista del diario La República. Y desde 2017 a la fecha, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa Señales que se transmite en el fanpage de Wapa.pe, además, en nuestra página web publica el Horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.

¿Qué signo soy de acuerdo a mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de hoy de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal?, ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas, aquí te proporcionamos una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, Horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con sus características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, proporcionando una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología, una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representado por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, fluye constantemente y se ajusta a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, se destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que nos ayuda a comprender mejor los desafíos y oportunidades que se presentan en nuestra vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento