Mario Irivarren sobre Vania: "Me siento afortunado de iniciar algo juntos"

Mario Irivarren y Vania Bludau están calentando las redes sociales con cada una de sus publicaciones. Desde que fueron captados cariñosos, los modelos no han parado de enviarse mensajes amorosos, encendiendo la alarma de una posible relación entre ellos, hasta se rumorea sobre una presunta pedida de mano ¿Les creemos?

Ante estas especulaciones, el combatiente salió a desmentirlos: “No ¿Cómo le voy a pedir la mano? Todo a su tiempo. Es una broma, sale tan guapa en la foto que es una manera de hacer un piropo millennial”.

Por otro lado, expresó su molestia sobre las preguntas de la prensa que tienen que ver con su vida sentimental.

“A mí no me gusta responder selectivamente las preguntas que me hace la prensa. Sé hasta qué punto expongo en mis redes, el problema con ustedes es que tú me vas a preguntar lo que tú quieres saber, es por eso que digo que más allá no voy. Son temas personales. Todo a su tiempo”, declaró Mario Irivarren a América Espectáculos.

¿Cómo nació el amor entre Mario y Vania?

Vania Bludau y Mario Irivarren se conocen desde su paso en el desaparecido programa ‘Combate’, así que forjaron una amistad que tiene años.

“Tiene una personalidad muy relajada, no se hace problemas con nada. Siempre está alegre, con pilas”, afirmó Mario para luego revelar lo que ocurre realmente con Bludau.

“Me siento afortunado de estar comenzando algo con Vania y me siento contento por eso. Es amiga mía por muchos años. Estoy yendo para allá dentro de poco y Vania viene para acá en verano”, señaló.

Cabe mencionar, que Mario está pronto a reencontrarse la modelo, ya que viajará a Miami en breve.