Vania Bludau le dedica romántica balada a Mario Irivarren

La modelo Vania Bludau y Mario Irivarren están pasando un hermoso momento. A pesar que la distancia los separa, ambos no dejan de ‘coquetear’ por Instagram.

En esta ocasión, Vania no dudó en sorprender al artista y dedicarle una romántica canción del género bachata.

Desde Estados Unidos, Vania hizo un baile al ritmo de la canción ‘Está Noche’ de la colombiana Greeicy.

Echa un vistazo al video:

¿Qué dijo Mario Irivarren?

El modelo, no se quedó callado y también decidió contestarle. Desde las playas de Vichayito le dedicó una historia en sus redes a la modelo y resaltó que le gustaría estar con ella en las playas el norte.

“Este lugar es casi perfecto… Solo faltas tú, Vania Bludau”, posteó indicó junto a un emoji de corazón.

Vania Bludau y Mario Irivarren admiten que se están enamorando

Tras varios meses negando el romance, Mario Irivarren y Vania Bludau decidieron gritar a su amor a su estilo en las redes sociales.

No confirman ni niegan, pero se siente el amor. Vania Bludau sigue dando qué hablar junto a Mario Irivarren, ahora la influencer ha compartido una romántica publicación en la que se puede evidenciar el naciente romance con el integrante de Esto es guerra, y que él no dudó en responder.

"Yesssss.. I’m falling", escribió Vania Bludau, quien rápidamente recibió la respuesta de Mario Irivarren. "In love with you!" ("Enamorado de ti"), expresó.