Vania Bludau y Mario Irivarren admiten que se están enamorando

No confirman ni niegan, pero se siente el amor. Vania Bludau sigue dando que hablar junto a Mario Irivarren, ahora la influencer ha compartido una romántica publicación en la que se puede evidenciar el naciente romance con el integrante de Esto es guerra, y que él no dudó en responder.

Una vez más las redes sociales fueron testigos del amor de la pareja que no se esconde y grita a todos los vientos sus emociones.

Si bien en un inicio la modelo negó que haya algún vínculo amoroso, afirmando que lo único que los une es una amistad de muchos años. "Quedamos en salir e ir a comer. Jamás nos ocultamos porque no estábamos haciendo nada malo. Fue en una reunión de patas, no sé por qué tanto escándalo", comentó en un principio.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo e influencer compartió en primer momento un mensaje en inglés que decía que se estaba enamorando.

"Yesssss.. I’m falling", escribió Vania Bludau, al ver este post Mario Irivarren respondió, ya sin temor a ocultar su amor con: "In love with you!", que en buen español es "Enamorado de ti".

Mario Irivarren piensa reunirse con Vania en EE.UU.

Por otro lado, Mario Irivarren reveló que es pasará el Año Nuevo en Miami, lugar donde reside Vania, aunque dijo que esto sería producto de una “coincidencia de la vida”, pues él ya había organizado este viaje antes de volverse a encontrar con la modelo.

“En realidad las cosas se han dado así, yo el pasa a Miami lo compré hace tiempo. Desde antes que Vania venga, desde antes que nos grabaran y todo. Son las coincidencias de la vida”, precisó el integrante de Esto es guerra