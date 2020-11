Yiddá Eslava y Julián Zucchi emocionados por el primer mes de su bebé

Les embarga la felicidad. Yiddá Eslava y Julián Zucchi están pasando por uno de los mejores momentos de la vida, tras convertirse en padres por segunda vez, y hoy están de celebración, así lo dejaron ver en sus cuentas de redes sociales.

A través de su cuenta de Facebook, la pareja de influencers compartieron emotivas palabras para su segundo bebé, donde expresaron todo lo que significó su llegada para la familia.

En el caso de Yiddá Eslava solo publicó unas breves palabras. “Feliz primer mes de vida MARO, hijo precioso, papá, tu hermanito Tomás y yo te amamos con locura. A crecer con amor, valores y humildad”, escribió la artista.

Por parte de Julián Zucchi este sí optó por compartir un mensaje largo, donde reflexionó sobre su llegada y como ha sido su primer mes con él, después del nacimiento de Tomás.

“FELIZ PRIMER MES MARO. Nuestros hijos son lo más importante en nuestras vidas y la familia que hemos formado nuestra mejor decisión. Un mes lleno de locura, sonrisas, besos y aprendizaje. Mejoremos día a día. Por un mejor mundo para nuestros hijos”, acotó.

Tras publicar estas tiernas palabras a Maro, Julián Zucchi y Yiddá Eslava aprovecharon en cantarle “feliz cumplemés” a su hijo menor, junto al pequeño Tomás, además de degustar una torta festejar la ocasión.

Yiddá y Julián recaudaron una fuerte suma de dinero para heridos de las protestas

Los exchicos reality anunciaron muy felices una buena noticia: el de haber recaudado una alta suma de dinero durante la coleta virtual Cyberton, para apoyar a los heridos que dejó las distintas protestas que se dieron contra el gobierno de Manuel Merino.

“Como peruana no puedo ser ajena a la situación tan complicada por la que atraviesa nuestro país, no puedo mirar al lado y hacerme la que no veo cuando está en mis manos la posibilidad de ayudar, aunque sea con este granito de arena. Gracias a todos los que apoyaron, ya que juntos logramos esto”, indicó la intérprete.