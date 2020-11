Yiddá Eslava y Julián recaudaron más de S/ 24.000 para los heridos de las protestas

Yiddá Eslava y Julián Zucchi anunciaron emocionados la buena noticia de haber recaudado una alta suma de dinero en su colecta virtual Cyberton, a favor de los heridos que dejó las diferentes manifestaciones contra el gobierno de Manuel Merino.

Cabe recordar, que la pareja se comprometió a entregar la donación directamente a los familiares de seis afectados por la represión policial.

Yiddá Eslava en Instagram se comprometió a recaudar fondos por los heridos

La actriz utilizó su red social para agradecer el apoyo del público que se solidarizó con los jóvenes que se encuentran hospitalizados, pues, llegaron a juntar 24.278 soles en el evento online.

“Como peruana no puedo ser ajena a la situación tan complicada por la que atraviesa nuestro país, no puedo mirar al lado y hacerme la que no veo cuando está en mis manos la posibilidad de ayudar aunque sea con este granito de arena. Gracias a todos los que apoyaron, ya que juntos logramos esto”, indicó la intérprete.

En el vídeo de la publicación se detalló el monto repartido equitativamente entre las familias de Albert Ñahui, Yoel Meylle, Percy Pérez, Alex Flores, Lucio Suárez y Jon Cordero.

A su vez, la publicación generó una gran cantidad de reacciones y comentarios, mientras cientos de cibernautas agradecieron a los actores su apoyo ante la realidad nacional y organizar la actividad virtual.

¿Qué pasó durante las marchas de Manuel Merino?

Desde la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y el nombramiento de Manuel Merino, miles de peruanos y peruanas salieron a mostrar su voz de protesta. Desafortunadamente, durante las manifestaciones, hubo represión por parte de la policía, obteniendo como resultado 2 fallecidos, desaparecidos y cientos de heridos.

Por esta razón, artistas como Yiddá Eslava mostraron su solidaridad con los familiares de los desaparecidos, fallecidos y heridos.