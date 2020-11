Cuto Guadalupe tras el fin de la relación de Farfán: "El tiempo me da la razón"

El exfutbolista Cuto Guadalupe sorprendió con su última declaración tras hablar del distanciamiento que mantiene con Jefferson Farfán y su ruptura amorosa con Yahaira Plasencia.

¿Qué dijo Cuto Guadalupe sobre Jefferson Farfán?

A inicio de este año, el deportista decidió sincerarse y confesar su desacuerdo, al enterarse que su sobrino había retomado su romance con la intérprete de 'Cobarde'.

Sin embargo, hace unas semanas, la pareja confirmó su separación durante la promoción del nuevo sencillo de la joven salsera.

Ante ello, Guadalupe fue consultado, dejando entrever que él habría predicho que no durarían:

“Yo no soy nostradamus, pero el tiempo me da la razón. ¿Qué me van a decir? Me tienen que aplaudir, uno sabe las cosas. Uno ya tiene muchos años en esto, y sabe cuando el amor es sincero”, indicó a América Espectáculos.

A su vez, Cuto no descartó la posibilidad de retomar su relación con Farfán: “Lo importante es que sangre es sangre y familia es familia. Dios si sabe (si habrá un acercamiento). Yo soy una persona que tiene mucha paciencia”.

Cuto Guadalupe felicitó a Yahaira Plasencia por su carrera musical

El tío de Jefferson Farfán al ser consultado por el éxito de Yahaira Plasencia a nivel nacional e internacional, la felicitó:

“Felicitarla porque logró su objetivo. Muchos éxitos”, acotó Cuto Guadalupe.