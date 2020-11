Rebeca Escribens se emocionó al recordar a su fallecida madre

Rebeca Escribens se caracteriza por ser alegre y no tener pelos en la lengua al momento de opinar de diversos temas o personas del espectáculo, pero también de compartir mucho con sus seguidores de Instagram.

Hace unos días a través de la mencionada plataforma, la actriz y conductora respondió si podría mantener su alegría si pierde a algún familiar a causa del coronavirus.

La artista indicó que, si bien no ha perdido a nadie debido a la pandemia, si recordó el fallecimiento de su mamá cuando tenía 22 años.

“Sé a qué sabe esa tristeza horrorosa cuando lloras, pero ya depende de ti”, dijo la actriz visiblemente conmovida.

Cabe mencionar, que hace unos años, Rebeca Escribens fue invitada como jurado VIP del programa de baile “El Gran Show”, donde se quebró al hablar de su mamá.

"Siempre agradezco por mi mamá. Una amiga me contó que ese lazo es tan fuerte que si ellas no están el dolor es para toda la vida. Se siente la ausencia", comentó Gisela a la guapa conductora. "Se aprende", dijo Rebeca mientras derramaba algunas lágrimas en vivo.

Rebeca Escribens cuenta cómo cuidó sin exponer a su papá

Para Rebeca Escribens fue mu duro el no poder estar al lado de su padre, no obstante, su mayor consuelo era que está bien de salud.

"Cuando empezó la pandemia, recuerdo que no podía visitar a mi papá, y eso me ponía muy triste y me hacía sentir frustrada. Pero luego me calmé y me dije: Rebeca, tienes que calmarte y empezar a resolver las cosas. Así que junto a mis hermanos armamos un plan y nos organizamos bien, para alcanzarle diariamente la comida a mi papá", contó la conductora de TV.

"Como él vive en el tercer piso, habilitamos una canasta con una cuerda y allí le poníamos los alimentos y nos asegurábamos que no le falte nada y a la vez lo manteníamos protegido", acotó Rebeca en la Plataforma para mujeres ‘Compartiendo Sabiduría’ de Tottus.