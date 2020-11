Mark Ruffalo publica emotivo video de Chadwick Boseman por su cumpleaños

Chadwick Boseman falleció este año en agosto y Mark Ruffalo no dudó en recordarlo por su cumpleaños. El escribió un emotivo mensaje al actor de Pantera Negra, quien fuera su amigo en vida.

Asimismo, dejó un video de cómo era el recordado actor en las grabaciones de “Avengers: Infinity War” (2018) . Aquí se ve cómo le cantan “Happy Birthday” a Boseman.

“Pensando en tu pasión, amor y tu luz hoy, Chadwick Boseman. Feliz cumpleaños. Deseando poder viajar en el tiempo hasta este momento”, escribió Ruffalo.

La publicación conmovió a muchos, logrando más de un millón de rerpoducciones en solo 3 horas.

Chadwick Boseman es recordado por protagonizar “Pantera Negra” (Black Panther), murió en agosto tras batallar 4 años con el cáncer de colon.

¿Quién es Chadwick Boseman?

Chadwick Aaron Boseman fue un actor, guionista y dramaturgo estadounidense. Inició su carrera como actor haciendo apariciones breves en series de televisión como Law & Order, All My Children, Third Watch, CSI: NY, entre otras.

Interpretó a T'Challa en Capitán América: Civil War (2016), Black Panther (2018), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019). Gracias a su interpretación del personaje, fue reconocido en los MTV Movie & TV Awards y los Premios de la Crítica Cinematográfica.

De igual forma protagonizó películas referentes a la comunidad afroamericana, como 42 (2013), Get on Up (2014) y Ma Rainey's Black Bottom (2020).​ En 2018, la revista Time lo nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo por "sus intepretaciones de héroes afroamericanos".