Flavia Laos: "Las princesas modernas somos trabajadoras"

La actriz Flavia Laos ha regresado con mucha fuerza a su trabajo en la actuación en las telenovelas. En esta ocasión, la joven es protagonista de la última producción de América ‘Princesas’.

‘Princesas’ es la más reciente telenovela de América Televisión, en donde 4 cuentos de hadas han sido llevados a la pantalla chica. Cabe mencionar que las historias han sido fusionadas con la realidad de hoy en día.

Flavia no dudó en resaltar que las princesas son mujeres emprendedoras, trabajadoras y ahora luchan por sus propios sueños.

“Creo que las mujeres de ahora, somos unas princesas, pero bien trabajadoras” mencionó la influencer al diario El Popular.

“La trama está hermosa y les puedo decir que es la mejor novela que he grabado hasta ahora”, resaltó.

Flavia también dejó en claro que todo está muy bien con su pareja, Patricio Parodi:

“No me hace escenas de celos, me comenta lo que le molesta, me dice: esto me incomoda, no lo hagas. ¿Si le molestan los chapes? No, él entiende que es mi trabajo, además me conoció así, no me puede cambiar” reveló Flavia Laos al diario mencionado.

Papás de Flavia Laos ya desean ser abuelos

Al comienzo de su relación, Flavia Laos, reveló que sus padres no veían con buena cara a su pareja, pero ahora están todos contentos con su romance con Patricio Parodi y hasta le han pedido nietos.

“Mis papás quieren que ya sea mamá, pero obviamente no (más adelante). Mi mamá se muere por un nieto. Siempre he dicho que por ahora no es el momento”, expresó hace algunos días.