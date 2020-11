Patricio Parodi sobre relación con Flavia Laos: “Ya colgué los chimpunes”

El integrante de Esto es guerra, Patricio Parodi aseguró que ha sentado cabeza y que tiene planes serios para el futuro junto a Flavia Laos, pero están yendo poco a poco. El modelo que lleva una relación de dos años indicó que ‘ha colgado los chimpunes’.

“Sí, hay planes a futuro, son temas que converso con ella en privado y Dios quiera que sigamos así de contentos por muchos años más, y que se puedan dar todos los proyectos que queremos”, comentó el ‘Pato’ en ‘En boca de todos’.

Por otro lado, manifestó que la convivencia con Flavia Laos es buena y se siente bien con ella, además se ha vuelto más casero.

“Hace dos años que ‘colgué los chimpunes’, estoy feliz en mi nueva etapa, tranquilo y enfocado en mi trabajo. Enamorado y hogareño, muy casero”, agregó el ‘guerrero’.

Patricio Parodi habló de matrimonio

Con respecto a la posibilidad de casarse con la modelo, reveló que ya lo han conversado, pero que están yendo paso a paso.

“Nosotros hemos conversado al respecto, pero no nos queremos adelantar a nada, estamos viviendo nuestra vida paso a paso, haciendo lo que nos gusta y creciendo profesionalmente”, indicó.

Además, señaló que no cambiaría los defectos que tiene su pareja, pues así se enamoró de ella.

“Flavia me gusta con sus defectos y virtudes. Si yo corrijo sus defectos, entonces dejaría de ser la chica que conocí y de la que me enamoré. Pero siempre conversamos para mejorar un poquito, para que los defectos no sean tan notorios”, finalizó Parodi.