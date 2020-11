Magaly Medina remarca que no asistirá a conciliación con Sheyla Rojas

Magaly Medina fue bastante clara al señalar que no asistirá a la segunda cita de conciliación con Sheyla Rojas, pues no planea llegar a un acuerdo con ella.

Cabe indicar que la segunda cita para que la exchica reality y la periodista puedan llegar a un acuerdo está pactada para el viernes 13 de noviembre.

“No voy porque no me dé la gana, sino porque no sabía que el viaje que compré tiempo atrás iba a coincidir con esta fecha. Tengo que ir a Estados Unidos para atender unos temas personales, así que le estoy dejando a mi abogado poderes para que se presente”, indicó.

“Esta conciliación es para llegar a un acuerdo, pero no lo haré porque no soy culpable de nada, entonces que me pongan la demanda y me defenderé como corresponde”, acotó Magaly Medina a Trome.

¿Por qué Sheyla Rojas quiere demandar a Magaly Medina?

Sheyla Rojas tiene intención de demandar a Magaly Medina tras haber difundido unos chats con Luis Advíncula. La chica reality señaló que la periodista daño su honra y perjudicó su trabajo.

Magaly Medina resaltó que no tiene culpa de nada y continúa con su programa. Incluso, se sabe que renovará contrato con ATV.

“Ya me alcanzaron mi contrato y lo estoy revisando, debo firmarlo en los próximos días”, indicó.