Korina Rivadeneira aconseja a mamás tras tener terrible cuadro de mastitis

Korina Rivadeneira expresa con orgullo lo feliz que es tras convertirse en madre de la pequeña Lara, sin embargo, no pudo evitar contar que también sufrió mucho al tener principios de mastitis.

"Tuve todos los síntomas y por dentro me sentía recalentada, tenía escalofríos", reveló en una entrevista para América Hoy.

La joven señaló que tuvo principio de mastitis en dos ocasiones. Hecho que la desesperó mucho.

"Tuve principio de mastitis, y al primer mes de Larita me dio también, pero yo no hice nada, me quedé en casa, tuve cuatro días de fiebre, fue horrible el dolor, y ahora me volvió a dar", señaló.

Además, hubo una segunda experiencia, donde sí decidió ir al médico.

"En mi caso, en ese momento, me fui de emergencia porque no me salía la leche, ni con el extractor ni con nada, la leche se quedó como una nata y se endureció y obstruía todos los conductos, eso me llevó a desesperarme porque no encontraba cómo sacarme la leche, y tuvieron que rasparme esa natita y hacerme un orificio para que pudiera salir", detalló.

Korina Rivadeneira pide a mamás que recurran a una especialista en lactancia

La modelo decidió contar esta experiencia con el fin de que muchas madres se orienten sobre la lactancia.

Es importante que todas las mamitas tengan desde el día cero a una especialista en lactancia porque hay demasiada información nueva", señaló la joven, quien fue respaldada por su pareja Mario Hart.

¿Qué es la mastitis?

La mastitis es una inflamación del tejido mamario que, a veces, conlleva una infección. La inflamación provoca dolor, hinchazón, calor y enrojecimiento en los pechos. Es posible que también tengas fiebre y escalofríos.

La mastitis comúnmente afecta a las mujeres que está amamantando (mastitis asociada con la lactancia). Pero esta puede ocurrir en las mujeres que no están en período de lactancia y en los hombres.

La mastitis asociada con la lactancia puede provocar que sientas que ya no tienes leche, lo que dificulta el cuidado del bebé. A veces la mastitis puede ocasionar que la madre destete al bebé antes de lo deseado.