Ester Expósito desmiente que se ha hecho operaciones en el rostro

Ester Expósito no solo ha ganado éxito gracias su participación a Élite, sino que también ha resultado ser una gran influencer en las redes sociales. Sus trucos de belleza, mejores looks y detalles sobre su vida privada podemos encontrarlo en su cuenta de Instagram.

Y si bien es cierto, le emociona la llegada que ha tenido, no puede evitar desconcertarle que especulen que se ha realizado muchas operaciones por el hecho que ahora está teniendo éxito, hecho que no sucede con los varones.

¿Qué dijo Ester Expósito sobre rumores?

“Mira, ahora con esto de la fama, por así decirlo, ha salido el tema de las operaciones estéticas. Resulta que me he hecho toda la cara. Es acojonante. ¡Si no me ha dado tiempo! No me he hecho nada. Claro que he cambiado y voy a seguir cambiando, pero lo que más me molesta es que no conozco a ningún actor al que, por mucho que haya cambiado de los 15 a los 25, se le cuestione ni se analice si su belleza es natural", indicó la actriz de Élite.

"Como se supone que los hombres no se operan, en cuanto una mujer está en el disparadero se especula sobre ello", remarcó, según se puede leer en la publicación de El País.

Ester Expósito indicó que lo más indignante es que vendan operaciones para que supuestamente se parezcan como ella.

"Lo que me jode es que utilicen mi imagen para vender una serie de cirugías estéticas, para fomentarlas o decirles a las niñas: ‘Si queréis estar como ella, tenéis que haceros todo esto”, concluyó.