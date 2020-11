Marlene Favela: "Eleazar Gómez está donde merece estar"

La actriz Marlene Favela se pronunció sobre la situación de su colega Eleazar Gómez. La artista lamentó que una figura del rubro esté involucrado en un caso de agresión, sin embargo, debe pagar las consecuencias de sus actos.

"Yo creo que la violencia no se debe permitir ni de hombre a mujeres, ni de mujeres a hombres", inició Marlene Favela.

"La persona que cometa un error lo tiene que pagar. Yo no lo conozco, se de él, pero nunca he trabajado con él, pero qué lamentable. Es bueno (la denuncia), porque la mayoría de casos no se denuncian. Es bueno que esta niña (Stephanie Valenzuela) sea un ejemplo para que otras niñas puedan denunciar. De ninguna manera estoy a favor de la violencia", acotó la actriz.

Tras ser consultada si ha pasado por una situación similar, Favela señaló que no, sin embargo, sabe que de haber sido así nunca hubiera callado.

"Nunca he vivido una cosa similar, creo que si lo hubiera sufrido creo que sí hubiera levantado mi voz, con mi personalidad sí lo hubiera dicho. Es importante alzar la voz porque evitas que esto se repita con otras personas", señaló.

Finalmente, señaló que tanto Eleazar como cualquier otro individuo debe pagar los errores que comete.

"No es justificable, está mal, hizo mal y las personas que hacen mal deben pagar por los errores que cometen. Yo creo en el respeto de ambos. Creo que el respeto de la sociedad debe ser mutuo. Me parece muy desafortunado lo que pasó, qué triste porque es un compañero del medio, qué triste que esté involucrado en algo así, y pues está donde se merece estar", señaló.

Eleazar Gómez: Televisa lo retira de telenovela tras agredir a peruana

El actor Eleazar Gómez fue retirado de la telenovela “La Mexicana y el Güero, así lo informó Televisa a través de un comunicado.

“Respecto a los acontecimientos relacionados con el actor Eleazar Gómez, la Producción se ve en la necesidad de sustituirlo en el personaje que interpreta dentro de la telenovela ‘La Mexicana y el Güero’, para lo cual realizaremos un pequeño casting en los próximos días”, se puede leer en el comunicado.

"Es importante resaltar que ni Televisa, ni la producción, apoyan ningún tipo de violencia. Los que vivimos son difíciles, nuestro trabajo debe continuar y la telenovela lo hará con las medidas pertinentes", concluye.