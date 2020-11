Eleazar Gómez será denunciado de violencia por su exnovia Jeanette Karam

Jeanette Karam, expareja de Eleazar Gómez, reveló por primera vez en señal abierta, la violencia que sufrió por parte del actor de Televisa durante su romance de año y medio.

La joven se pronunció para brindarle su sororidad a Stephanie Valenzuela y contar que también fue agredida de la misma manera por el intérprete. Por ello, lo denunciará de manera legal, así quede como antecedente.

Karam durante una entrevista con 'Venga la alegría' confesó que vivió agresión física y psicológica por parte del artista mexicano.

"Yo anduve un año y medio con Eleazar y cortamos hace dos meses, a principios de septiembre. Para mi es muy difícil hablar precisamente de lo que me hizo, porque es algo que me dolió mucho, me lastimó en maneras que no se los puedo explicar y me causó heridas muy profundas dentro de mi", indicó.

"Durante el año que estuvimos saliendo, sufrí violencia física, verbal y psicológica por parte de Eleazar. Ahorita me cuesta mucho trabajo entrar en detalles de todo lo que me hizo, pero lo que les puedo decir es que como Stephanie se vio, yo me llegué a ver, y si esto le pasó a ella estando dos meses con él, yo solamente quiero que ustedes se imaginen lo que yo pude vivir en un año y medio”, agregó.

Jeanette Karam informó que hará una denuncia formal contra de Eleazar, con el objetivo de que no se vuelve a repetir su historia y poner un alto a la violencia en contra de las mujeres.

“Ya me decidí a que también lo voy a denunciar. De hecho, ya me asesoré con mi abogado, me explicó que como no es tan lejano todavía tenemos tiempo y justamente lo hago para que la denuncia de Stephanie tenga más fuerza. Tal vez mi denuncia ya no tenga tantas consecuencias, pero servirá como un antecedente de la violencia que él ejerce”, sostuvo.

“Yo no quiero que ninguna otra mujer pase lo que yo viví, lo que Vanessa López vivió, lo que todas hemos vivido porque no es justo, él no se puede seguir saliendo con la suya”, enfatizó.

"Durante nuestra relación, lo intenté ayudar, lo llevé con psicólogos, psiquiatras, lo contacté con especialistas, porque yo estaba enamorada de él y yo veía bondad en su corazón, y yo pensaba que él quería cambiar, pero no, él ejerce violencia sistemática contra las mujeres y debe de hacerse responsable de sus actos”, declaró Karam.

“Yo quiero aprovechar el espacio para decirles a las mujeres que han sufrido violencia, no se callen, porque nuestros agresores no merecen nuestro silencio", concluyó.

¿Quién es Eleazar Gómez?

Eleazar Gómez es un reconocido actor de telenovelas, cantante y modelo mexicano. Desde joven se ganó el cariño del público tras participar en varias producciones de Televisa.

Entre los melodramas que fue parte resaltan: Rebelde, Atrévete a soñar, Clase 406, Luz Clarita, Cuando me enamoro y su última novela en 2020, en La mexicana y el güero. A su vez, uno de sus romances más recordados por sus fans es la que tuvo con Danna Paola tras haber durado 5 años.