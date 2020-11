Christian Meier: “Este Congreso no me representa y mucho menos lo hacía Vizcarra”

Christian Meier utilizó su cuenta de Instagram para expresar su indignación ante la crisis que enfrenta el país tras el golpe de Estado del Congreso.

A su vez, el artista expresó su rechazo al exmandatario Martín Vizcarra, quién es acusado en hechos de corrupción.

¿Qué dijo Christian Meier en Instagram?

El intérprete manifestó su deseo de que en un futuro exista una reforma política, así evitar que nuestros representantes continúen insertándose en el poder con una hoja de vida cuestionable.

“Este Congreso no me representa y mucho menos lo hacía (Martín) Vizcarra. Yo alzo mi voz para que en el futuro no se permita postular a cargos públicos a hampones ni procesados. Reforma urgente y necesaria para no seguir repitiendo el mal de urna”, comentó el actor.

El peruano que radica en Estados Unidos también espera que Manuel Merino cumpla con su palabra de dejar el mandato en 2021:

″Pido a las FFAA que estén vigilantes, en pro de la Democracia y garanticen que Merino y el Congreso cumplan con transparencia el proceso de transición, convoquen a elecciones en abril y lleguemos al bicentenario con un Presidente y Congreso del que podamos sentirnos orgullosos", sostuvo.

Además, Christian Meier comentó a los protestantes que rechacen a los líderes políticos que asistan a las marchas:

“Insto a que rechacen a cualquier líder político que quiera adherirse a sus marchas, porque el interés y provecho de un clamor popular debe ser de ellos, del pueblo y no de UNO sólo”, finalizó.