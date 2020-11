Patricio Parodi hace mea culpa por reacciones impulsivas en EEG

Patricio Parodi se mostró emocionado con la Gran Semifinal de Esto es Guerra, el lunes 09 de noviembre desde las 6.50 de la noche, sin embargo, no evitó hacer un mea culpa sobre sus reacciones impulsivas en pleno programa.

Como se recuerda, el joven ha sido presa de sus impulsos en muchas ocasiones a causa de la euforia. Sin embargo, resaltó que son a causa de las emociones propias del programa, las cuales ha tratado de manejar porque sabe que el espacio también lo ve público infantil.

“Es como un partido de fútbol. Los 150 minutos que estamos frente a cámaras los vivimos intensamente y con un sinfín de emociones. A veces actuamos de manera impulsiva, errónea y luego nos damos cuenta, pero son reacciones que salen naturalmente como a cualquier persona le saldría si está en su casa y se frustra”, señaló Patricio Parodi.

Asimismo, agradeció al respaldo del público, aunque resaltó que tampoco es "perpita de oro" para caerle a todo el mundo.

"No es que voy al programa con la idea que voy hacer una pepita de oro y gustarle a todo el mundo, eso sería mentir", resaltó el guerrero.

“Somos un programa de entretenimiento, lo que busca es entretener a la familia con diversas cosas. El programa va mutando de acuerdo, a lo que pide el público. Lo que siempre va a sobrar son palabras de agradecimiento. No seríamos nada de los que somos, si no fuera gracias a su respaldo”, indicó .

¿Patricio Parodi celoso con los besos de actuación de Flavia Laos?

Patricio Parodi se refirió también a los besos que se da Flavia Laos con otros actores en las telenovelas. Como se recuerda, el padre de la actriz indicó que el guerrero se ponía celoso al respecto, pero el chico reality salió al frente para hacer la aclaración

Parodi destacó que respeta mucho la carrera de su novia, y no se molestaría por sus escenas románticas en las telenovelas, pues él la conoció así.

"Yo no le puesto ninguna traba a su carrera de actriz, incluso a mi me parece que en lo que avance, en el ámbito laboral, le suma mucho. No me genera celos, soy honesto, preferiría no estar en el momento, en el acto, viendo cómo se da un beso con persona. Tampoco soy masoquista repitiendo la escena, no me molesta. Es actriz, no me molesta , yo la conocí haciendo esto", indicó.

Respecto a si le gustaría actuar, Patricio Parodi reveló que le gustaría, pero antes quisiera prepararse y estar más seguro para realizar castings.