Mario responde a Gian Piero tras decir que está aburrido de peleas en EEG

Mario Irivarren se refirió a las palabras de Gian Piero Díaz, quien señaló que estaba cansado y aburrido de las constantes peleas en su equipo, los combatientes.

Como se recuerda, el conductor pidió a los integrantes de Esto es Guerra que se enfoquen más en la competencia y la gente que los ve, que en las peleas internas.

“El tema de la desunión en el equipo (Combate) se debe a que tanta chocolateo de los integrantes ha generado que tengamos a competidores que no están comprometidos al 100% con la camiseta de Combate, pero el tema del programa tiene que ir más allá de cualquier camiseta", indicó.

"Es un compromiso con la gente que nos ve y que nos sigue. Hay gente que nos escribe, nos da palabras de aliento y de respaldo. En estos días hemos mejorado. Existe adrenalina de por medio, y eso hace que caigamos en algunas discusiones, pero no tengo duda que el día lunes vamos a llegar bien, más unidos que nunca”, comentó Mario Irivarren.

Cabe señalar que este lunes 9 de noviembre desde las 6:50 se llevará a cabo la Gran Semifinal de Esto es Guerra.

¿Hay preferencias en Esto es Guerra?

Respecto a las supuestas preferencias en Esto es Guerra, Mario Irivarren también opinó al respecto.

“De alguna u otra manera estamos de visita, y siempre el local se engancha más y la afición presiona. Pero ya pensando con cabeza fría, la presión del vivo y la adrenalina, nos hace sentir que la producción puede estar en nuestra contra, cuando en realidad tiran para nuestro lado o para el de los guerreros, solo que estamos sicoseados porque somos los visitantes. Falta nada para la semifinal y vamos a ir con todo”, resaltó.

Mario Irivarren está listo para la conducción y no dejará Esto es Guerra

El modelo señaló que ha sabido desemvolverse en otras facetas a la par que cumple con su labor en Esto es Guerra, por lo que no ha visto la necesidad de dar un paso al constado. "Yo seguiré en Esto es Guerra hasta donde me den las fuerza, a mi me gusta", indicó.

Sobre la conducción, el también empresario señaló que está listo para asumir el reto, pues siente que ha aprendido mucho durante todo este tiempo que ha estado en la televisión.