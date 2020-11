Gian Piero sobre discusiones en EEG: “Me tiene cansado, ya me aburrió"

Gian Piero Díaz expresó molestia con los integrantes de su equipo en Esto es Guerra, Los Combatientes, por considerar que no respetan al público que los ve. El conductor de televisión les pidió que defiendan su equipo y no se enfrenten entre ellos.

El animador les exigió que piensen en los niños, jóvenes y señores que se identifican con los combatientes, y cuyos sueños eran verlos alzar la copa de EEG por segunda oportunidad.

¿Qué dijo Gian Piero sobre peleas internas de los guerreros?

“Me tiene cansado las discusiones internas del equipo, a mí ya me aburrió; lo que sí me revienta es que ustedes no se pongan en los zapatos de las personas que están al otro lado de la pantalla. No se ponen en los zapatos de los niños, niñas, jóvenes, señores y señoras que son combatientes de corazón, simplemente no les interesa", indicó Gian Piero Díaz bastante enojado.

"Cada quien baila con su pañuelo, toca la campana cuando le conviene, crítica al compañero del mismo equipo y se burla del otro. Si no quieren llegar como equipo (a la semifinal y final) no lo hagan, pero respeten a las personas que están en su casa”, acotó el conductor, quien añadió: "Acá el objetivo es el bien común, ganar la copa por los fanáticos de los combatientes”

Como se recuerda, el final de Esto es Guerra está a puerta. Es por ello que el animador pidió a su equipo que se concentre más en ganar que en estar enfrentados.