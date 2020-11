¡No hay conciliación! Magaly Medina no asistió a audiencia con Sheyla Rojas

Este martes estaba pactada la audiencia de conciliación entre Sheyla Rojas y Magaly Medina, sin embargo, la periodista no asistió. Como se recuerda, la rubia la acusa de mancillar su honor tras difundir unos chats con Luis Advíncula.

Mientras Sheyla Rojas acudió al centro muy temprano, Magaly Medina no fue a la reunión.

¿Qué pasará con Magaly Medina tras no asistir a la audiencia?

“Queda una citación más, el viernes 13. El Poder Judicial pide conciliación y si la otra parte no asiste, el acta del centro de conciliación es de rebeldía. Cuando se ingrese la demanda ningún juez lo verá bien”, señaló el abogado de Sheyla Rojas a El Popular sobre la inasistencia de Magaly Medina.

¿Qué dijo Sheyla Rojas sobre inasistencia de Magaly Medina?

Sheyla Rojas prefirió no dar mayores detalles sobre el tema, sin embargo, aclaró: “Obviamente, tengo el apoyo de mis abogados, como les dije no quiero tocar el tema, tengamos paciencia, pero si bueno les agradezco por estar aquí. No tengo nada más que aclarar”.

Dicho esto, la rubia decidió retirarse del recinto. Como se recuerda, la joven demandará a Magaly Medina por el delito de ‘violación a la intimidad al mancillar su honor’.

La exintegrante de Esto es Guerra pidió un millón de dólares de indeminización por daños y perjuicios. Sheyla Rojas acusa a la periodista de haberla dañado tras difundir unos chats sobre Luis Advíncula.