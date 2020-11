Vanessa Terkes revela por qué decidió lanzarse a la política en Perú

Vanessa Terkes brindó una entrevista a Beto Ortiz donde habló de su precandidatura por el partido APP. Además, se refirió a su aún esposo George Fonsyth.

La actriz fue sometida a una rueda de preguntas sobre su precandidatura, sin embargo, tampoco pudo escaparse a los cuestionamientos sobre su aún esposo. Ante ello, la joven aclaró que su intención no es hacerle contracampaña a su expareja en las elecciones presidenciales del 2021.

“No quiero hablar sobre George Forsyth, no lo veo necesario. No me estoy lanzando para generar alguna contracampaña contra él”, indicó en el programa “Beto a saber”, quien fue incisivo con la pregunta.

Vanessa Terkes nuevamente respondió sin perder la sonrisa: “No quiero hablar de él (George Forsyth). No tengo ganas. No guardo rencor. Aún no me he divorciado", resaltó.

¿Vanessa Terkes será primera dama?

Ante esa respuesta, Beto Ortiz de inmediato le bromeó sobre la posibilidad de que se convierta en primera dama "de manera clandestina", pues según la ley, aún era la esposa del presidente, en dicho caso Forsyth ganara las elecciones. Vanessa ya algo incómoda aclaró que no sabe de leyes, sin embargo, "preguntaré a mi abogada si (en julio del 2021) puedo ser la primera dama...".

Propuesta de Vanessa Terkes como precandidata

Finalmente, Vanessa Terkes aseguró que su intención de llegar al Congreso es para hacer ayuda social, pues "mucho más fácil ayudar siendo famoso".

"Simpatizo con el partido (APP), siempre han estado preocupados por el tema de educación y a mi me parece que a la educación de nuestro país le falta muchísimo", indicó la artista.