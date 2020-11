Christian Meier deja a un lado el amor para enfocarse en sus hijos

Christian Meier tiene 50 años y aún roba suspiros y corazones como galán de telenovelas o series, aunque el corazón del actor solo está enfocado en sus hijas, al punto que sacrificó su vida amorosa para estar más tiempo junto con Taira y Gia, así como con su único hijo varón, Stefano.

El consagrado artista reveló en una entrevista al actor colombiano Julio Cóccaro, el por qué no se ha vuelto a enamorar tras divorciarse con Marisol Aguirre.

“Yo me divorcié hace 13 años, luego de eso tuve una relación hace 10 años, duró poco menos de 2 años, desde entonces me he dedicado a estar con mis hijos, dedicarme a empujar para que mi familia crezca. Ver crecer a mis hijas, que sean profesionales, antes que dedicarme yo a volver a tener una compañera que me acompaña veinticuatro por siete”, refirió Meier.

El también cantante aseguró que tomó esta decisión hace dos años, porque cuando sus hijas eran pequeñas, él no pudo estar cerca mucho tiempo, ya que todos sus trabajos eran fuera del país, pero el 2018 optó por hacer un alto a su carrera y enfocarse más en Taira y Gia.

Christian Meier se considera papá chocho

El actor indicó que desde que está más tiempo con sus hijos no deja de engreírlos y demostrarles su amor, además de recuperar el tiempo que estuvo separado de ellos.

“Tuve a Stefano cuando era jovencito, trabajaba en Perú y lo veía todos los días. Cinco años después nace mi segunda hija, y yo tenía una carrera internacional. Ya no estaba con mis dos hijas como sí pasé los primeros 5 años de Stefano", contó.

Cabe mencionar, que Meier decidió retirarse de la actuación tras 15 años de producción en producción para estar más tiempo con sus hijas y padres.

"Antes de grabar El general Naranjo (serie) me retiré de mi carrera para pasar más tiempo con mi familia, con mis hijas y mis padres. Me había pasado los últimos 15 años viajando de país en país, estuve recluido en Perú casi dos años y medio, muchos pensaban que vivía fuera del país. Mis hijas eran adolescentes, salía una vez al día de mi casa solo para ver a mis padres”, relató.

Para el galán de 50 años sus hijos son pequeños y aún los sienta en su regazo, aunque el mayor ya esté por cumplir 25 años.

“Mi hijo es un hombre, tiene 24 años, grande más musculoso que yo, lleva barba. A veces cuando estamos en la calle, lo abrazo, le doy la mano, le doy un beso, me pongo cariñoso. A veces la gente que no me reconoce piensa que somos novios”, comentó riéndose Christian Meier.