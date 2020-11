Melissa Klug reveló estar feliz con los resultados de su régimen alimenticio

Melissa Klug sacudió las redes sociales al publicar una foto luciendo un ceñido disfraz de policía, donde se podía observar el cambio física, esto a raíz que ha bajado 7 kilos. Asimismo, captó la atención de sus fans el comentario que le dejó su pareja, el futbolista Jesús Barco, quien quedó cautivado con la resaltante belleza de la empresaria.

Melissa Klug enfocada en tener una visa sana

La chalaca contó estar concentrada en llevar una vida más saludable. “He bajado siete kilos y aún me faltan cuatro. Desde hace un mes estoy comprometida en mejorar mi salud, estoy en una etapa muy feliz de mi vida, quiero estar sana para disfrutar de mi familia y ahora también con mi nieta”, indicó al diario Trome.

Por otro lado, aclaró que no se realizó ninguna intervención quirúrgica, algo que se está volviendo muy común entre las figuras de la farándula.

“No me hice la manga ni nada de eso, estoy al pie de la letra con mis medicamentos por la tiroides. Tengo una buena entrenadora, me alimento asesorada con una buena nutricionista, me hago masajes reductores y estoy súper motivada en la vida”, explicó la renovada mamá.

¿Qué tiene que decir Melissa sobre separación de Jefferson con Yahaira?

Melissa Klug está en otro momento de su vida que, al ser consultada sobre la ruptura entre el papá de sus hijos, Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia indicó que está muy ocupada con las clases de sus hijos como para estar pendiente de la vida de otros.

“Estoy tan ocupada con las clases virtuales de mis hijos que ni veo eso. Además, no me compete comentar sobre la vida sentimental del padre de mis hijos... de corazón le deseo lo mejor del mundo y que tenga una pronta recuperación para que sus hijos lo sigan gozando con mucha salud. El resto es secundario”, manifestó.